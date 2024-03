Avellino, goleda al Catania per ripartire: 5 a 2 al “Partenio – Lombardi”

Grande prestazione dell’Avellino che nel turno infrasettimanale casalingo piega il Catania per 5 a 2 con una prova convincente che riscatta la prestazione opaca di Cerignola. Pazienza può godere per la vittoria e soprattutto per Russo ritornato al goal dopo l’infortunio.

Al Partenio – Lombardi, sotto la grandine, si vede Superpippo Inzaghi presente in tribuna Montevergine accanto a Strano, collaboratore stretto di Perinetti. Primo tempo che vede un predominio territoriale ma con i lupi che in ripartenza sono sempre pericolosi con Sgarbi che quando accelera è imprendibile. Ed è proprio da una di queste sgroppate che l’Avellino sblocca il risultato con Rocca che servito da Sgarbi insacca e porta avanti i lupi. Passano solo pochi minuti e l’Avellino raddoppia con lo stesso copione: assist di Sgarbi e Gori insacca. Reti che poi alla fine del tempo con De Cristofaro che s’invola verso la porta catanese e a tu per tu prima colpisce e poi sulla respinta insacca portando a tre le reti dell’Avellino alla fine del tempo.

Inizio di ripresa da incubo per i lupi che riescono a mettere di nuovo in partita il Catania: dopo 7 minuti dall’inizio del tempo gli ospiti trovano una doppia realizzazione con Marsura e Castellini e il Partenio Lombardi trema. Il Catania ci crede e l’Avellino non riesce a ripartire e proprio quando tutto lascia pensare ad un finale in sofferenza Russo, con un colpo di testa in tuffo, infligge agli etnei il colpo del ko. Con due goal di vantaggio la squadra di Pazienza può giocare in tranquillità e riesce a trovare anche la quinta rete con Liotti che firma la sua prima rete in biancoverdi. La gara si chiude qui con i biancoverdi che s’impongono per 5 a 2.

I lupi a fine gara però non vanno a festeggiare sotto la curva sud . Ora nella prossima giornata l’Avellino giocherà in trasferta contro la Virtus Francavilla che è in piena lotta salvezza.