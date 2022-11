Avellino – Giugliano: sospese le vendite

L’ U.S. Avellino 1912 rende noto che, su indicazione delle autorità competenti, in attesa delle valutazioni del Casms (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive), il quale si pronuncerà nella giornata di domani, le vendite in vista della gara Avellino – Giugliano, prevista per domenica 13 novembre 2022 alle ore 17.30, sono momentaneamente sospese.

Di seguito le dichiarazioni del presidente Angelo Antonio D’Agostino

“Sui disordini visti in occasione di Foggia – Avellino sono in corso le indagini della Procura Federale. Confidiamo, pertanto, nel lavoro di tutti gli organi preposti affinché venga alla luce la verità su quanto accaduto e che, soprattutto, vengano individuati e puniti tutti i responsabili. La violenza, in ogni sua forma, l’abbiamo sempre ripudiata e continueremo a farlo. Alla vigilia della gara ci eravamo prodigati per ottenere un aumento della capienza per il settore ospiti, questo per provare a far diventare la sfida di lunedì sera una festa di sport e non certamente per assistere all’indecente spettacolo andato in scena. Voglio precisare, però, che la tifoseria dell’Avellino si è sempre distinta per gesti di grande civiltà e correttezza. Le dichiarazioni del presidente Ghirelli, rese immediatamente dopo la gara, sono apparse come accuse nei confronti della sola tifoseria avellinese quando, invece, le immagini hanno evidenziato responsabilità da ambo le parti. Spero, pertanto, che vengano puniti solo gli effettivi responsabili e non un’intera tifoseria e la società che la rappresenta”.