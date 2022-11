Ariano Irpino: pluripregiudicato condannato a 10 anni di reclusione. E’ stata la polizia a dare esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli nei confronti di un 62enne del posto, pluripregiudicato per reati vari, autore, tra il 2001 e 2005, di reati di violenza sessuale di gruppo pluriaggravata e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, già tratto in arresto nel 2006, insieme ad altre 11 persone, nell’ambito di un’operazione condotta dagli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ariano irpino, che in tutto vedeva 23 persone indagate, all’esito della decisione assunta dalla Corte di Cassazione in data 28 ottobre, dovrà scontare la pena residua di 10 anni e nove mesi di reclusione oltre al pagamento di una multa di euro 31.500.

All’esito delle formalità di rito l’arrestato è stato associato presso il complesso penitenziario di Ariano Irpino.