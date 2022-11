Pestaggi, pronti ad usare il taser: li facciamo cotti. Sequestrato dai Carabinieri

AVELLINO- “Arriviamo li e iniziamo a tirare con il Taser, li facciamo cotti”. E’ una delle intercettazioni captate dai Carabinieri del Norm della Compagnia di Baiano nell’ambito dell’inchiesta che ha portato al blitz di ieri mattina in citta’ e nell’hinterland. I militari dell’Arma captano anche il suono delle scariche elettriche usato con la “mazza” a scopo dimostrativo con gli altri sodali. Ed arriva dopo qualche mese anche il riscontro a quella intercettazione. Ad ottobre, quando i Carabinieri notificano l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il tentato omicidio di Alessio Romagnuolo a quattro dei sei indagati coinvolti nel blitz di ieri, al termine delle perquisizioni viene rinvenuto un taser immobilizzatore elettrico mimetizzato da torcia. Proprio quello a cui si faceva riferimento nell’ambientale captata dai militari all’interno di una vettura finita nel mirino delle indagini. Sempre nel corso delle perquisizioni eseguite nella stessa indagine parallela, sempre condotta dalla Procura di Avellino, i Carabinieri avevano sequestrato in casa di tre indagati abiti che erano simili a quelli usati in due casi di aggressione, il primo a Mercogliano e il secondo ad Atripalda. Proprio dalle immagini e dalle particolari caratteristiche degli stessi, erano arrivati altri indizi utili agli inquirenti. Intanto stamattina prenderanno il via gli interrogatori nel carcere di Bellizzi Irpino.