“Avellino merita una bella estate e gliela stiamo regalando”

“Avellino merita una bella estate e stiamo regalando agli avellinesi una bella estate”. A margine della notte del Concertone, l’assessore agli Eventi e alla Cultura Luca Cipriano fotografa così una Piazza Libertà che canta, balla e si accende nella notte del post Ferragosto, invasa da migliaia di persone per oltre due ore di musica nel cuore della città.

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Protagonisti della serata The Kolors, BigMama, O’ Tsunami, Frada e Joseph. Uno dei momenti più emozionanti è arrivato con Marianna Mammone: l’artista originaria di San Michele di Serino è salita per la prima volta sul grande palco della sua città e non è riuscita a trattenere le lacrime davanti all’abbraccio del pubblico. Accompagnata dalle Mama’s, ha proposto alcuni dei suoi brani più conosciuti – da “La rabbia non ti basta” a “Ma che hit” fino a “Mezzo rotto” – lasciando ai più giovani un messaggio: “Credere nei propri sogni salva”.

L’Irpinia è salita sul palco anche con Joseph, Frada e O’ Tsunami, che ha sfoggiato la divisa biancoverde dei Lupi. Quattro artisti su cinque del cast provenienti dalla terra avellinese, come sottolinea con orgoglio lo stesso Cipriano: “Sono particolarmente contento di essere riuscito a coinvolgere quattro artisti irpini su cinque, che si fanno strada nel panorama della musica italiana e tornano nella loro terra ad aprire il concerto dei The Kolors, gli ospiti d’onore e i più attesi”. E l’attesa non è stata tradita. Stash e la sua band hanno chiuso la serata accolti da una piazza pronta a cantare dall’inizio alla fine, inanellando successi diventati tormentoni – da “Tu con chi fai l’amore” a “Italodisco”, fino a “Rolling Stones” – e trasformando Piazza Libertà in un grande coro a cielo aperto. Non è mancata la chicca: l’assolo di David Gilmour dei Pink Floyd in “Comfortably Numb”, omaggio alla leggendaria band inglese che, come ha ribadito più volte Stash, rappresenta il modello dei The Kolors.

“Siamo al giro di boa del Ferragosto, a metà programmazione del cartellone: una serata di divertimento e di leggerezza, con migliaia di persone siamo fiduciosi”, prosegue Cipriano. “In tutti gli eventi che organizziamo, in tutte le parti della città, c’è grande presenza di pubblico. È un cartellone equilibrato, che ha rimesso al centro la città e gli artisti del territorio e nazionali, diverso dal passato: siamo convinti che questa sia la strada giusta. Riceviamo moltissimo consenso, è un cartellone degno degli avellinesi e degli irpini. E mancano ancora più di venti giorni: c’è ancora tanto da vedere”.