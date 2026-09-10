Avellino, firmato l’accordo tra Comune e ISA-CNR

Mobilità sostenibile, corretta alimentazione, sicurezza stradale e tutela dell’ambiente diventano parte di un unico percorso educativo rivolto alle nuove generazioni. È stato sottoscritto questa mattina, presso il Comune di Avellino, l’Accordo di collaborazione tra l’Amministrazione e l’Istituto di Scienze dell’Alimentazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISA-CNR), che mette in relazione il progetto comunale “PiediBus – andare a scuola a piedi” e le altre iniziative di mobilità sostenibile della città con il progetto scientifico “NutriAMO il Futuro” dell’ISA-CNR.

A firmare l’accordo sono stati il Sindaco di Avellino, Nello Pizza, e il Direttore facente funzioni dell’ISA-CNR, dott. Michelangelo Pascale, alla presenza dell’Assessore alla Mobilità e Trasporti Ettore Iacovacci, del Dirigente del Servizio Mobilità e Trasporti ing. Luigi Angelo Maria Cicalese, del Comandante della Polizia Municipale Michele Arvonio, della Responsabile EQ arch. Simona Filippuzzi, della funzionaria dott.ssa Barbara Auriemma e della delegazione dell’ISA-CNR composta dal dott. Fabio Lauria, ricercatore e responsabile scientifico del progetto “NutriAMO il Futuro”, e dalle ricercatrici dott.ssa Marika Dello Russo e dott.ssa Annarita Formisano.

L’accordo, della durata di 24 mesi, nasce dalla volontà di mettere a sistema esperienze e competenze diverse ma accomunate da un obiettivo preciso: promuovere tra bambini, ragazzi e famiglie una cultura del benessere fondata su corretti stili di vita, movimento, alimentazione consapevole e rispetto dell’ambiente.

Il progetto “PiediBus” rappresenta in questo percorso uno strumento concreto per incentivare la mobilità attiva nel tragitto casa-scuola e per favorire una diversa relazione dei bambini con gli spazi della propria città. Un percorso che vede oggi impegnati congiuntamente l’Assessore alla Mobilità e Trasporti Iacovacci e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Giuseppe Giacobbe, con l’obiettivo di rafforzarne la diffusione e il valore educativo all’interno della comunità scolastica. A questa esperienza si affiancherà il contributo scientifico dell’ISA-CNR, attraverso il progetto “NutriAMO il Futuro”, che promuove una sana e sostenibile alimentazione e una maggiore consapevolezza nelle scelte alimentari.

L’idea alla base dell’accordo è quindi quella di unire il movimento all’educazione alimentare, nella consapevolezza che la promozione della salute non possa essere affrontata attraverso iniziative isolate. Andare a scuola a piedi, imparare a muoversi in sicurezza, conoscere i principi di una corretta alimentazione e comprendere l’impatto delle proprie scelte sull’ambiente sono aspetti diversi di un unico percorso di crescita. Le attività coinvolgeranno scuole, alunni e famiglie e potranno comprendere moduli didattici interattivi, laboratori esperienziali, seminari, campagne informative e serious games, con contenuti dedicati alla sana alimentazione, ai principi della Dieta Mediterranea e alla riduzione del consumo di cibi ultra-processati. Un capitolo specifico sarà dedicato alla sicurezza stradale, con il coinvolgimento della Polizia Municipale, nell’ambito delle attività legate al PiediBus e agli altri progetti di mobilità sostenibile. L’obiettivo è fornire ai più giovani gli strumenti per diventare pedoni consapevoli e responsabili, contribuendo allo stesso tempo a rendere più sicuri gli spazi urbani che circondano le scuole. Nel corso dell’incontro è stata sottolineata anche la necessità di rafforzare il rapporto tra Amministrazione, scuola, ricerca scientifica e territorio. La scuola, infatti, è considerata un interlocutore permanente del Comune e un luogo privilegiato nel quale costruire, insieme alle famiglie, una nuova consapevolezza sui temi della salute, dell’ambiente e della cittadinanza attiva. La collaborazione con l’ISA-CNR consentirà inoltre di valorizzare le competenze scientifiche dell’Istituto e di favorire, attraverso la condivisione dei risultati e delle esperienze maturate, la costruzione di buone pratiche replicabili anche in altri contesti territoriali.

«Con questo accordo – sottolinea l’Assessore alla Mobilità e Trasporti Ettore Iacovacci – vogliamo dare continuità e maggiore forza al percorso avviato con il PiediBus. La mobilità sostenibile non riguarda soltanto il modo in cui ci spostiamo, ma anche il modo in cui educhiamo le nuove generazioni a vivere la città. Mettere insieme movimento, sicurezza stradale, alimentazione sana e sostenibilità significa lavorare sulla qualità della vita dei nostri bambini e delle loro famiglie. La collaborazione con l’ISA-CNR ci permette di affiancare all’esperienza dell’Amministrazione il valore della ricerca scientifica e di costruire

un percorso educativo ancora più completo».