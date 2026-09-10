Stadio Partenio, il sindaco Pizza apre all’ intesa con l’ Us Avellino: proposta interessante

AVELLINO- “Una proposta interessante, che valuteremo con attenzione”. Il sindaco di Avellino Nello Pizza apre alla prospettiva che sul nuovo Stadio Partenio- Lombardi possa esserci un accordo di partneriato tra il Comune di Avellino e la società Us Avellino, dopo la proposta inviata a Palazzo di Citta’ dal presidente Angelo Antonio D’Agostino.

“La proposta va nella direzione che noi avevamo spiegato- spiega Pizza- Abbiamo sempre detto che piuttosto che fare le cose da soli preferivamo farle anche insieme alla società Us Avellino, perché riteniamo che sia la soluzione migliore per tutti quella di lavorare insieme. Da questo punto di vista la proposta dell’ Us Avellino e’ interessante, la stiamo valutando. Bisognerà fare una valutazione sia di carattere tecnico che giuridico oltre che di carattere politico. Bisognerà verificare anche la disponibilità della Regione Campania a finanziare un progetto in forma di partneriato con una società sportiva. Quindi ci sono una serie di step che dovremmo affrontare, però di fondo c’è una buona proposta. Quindi valuteremo con attenzione”. Cosa abbia determinato questo cambio di rotta, visto che il sindaco aveva perentoriamente annunciato: lo Stadio lo farà il Comune? “Abbiamo detto facciamo da soli perché dal momento che non c’era la disponibilità ad acquistare lo Stadio, ritenendo che fossero maturi i tempi per realizzare una struttura sportiva in città, avremmo accettato. Ed in questi termini diciamo che in due si riesce a fare molto meglio di quello cbe potevamo fare da soli. C’è un interesse comune in questo caso. Noi abbiamo interesse a realizzare l’ opera e a farlo nel più breve tempo possibile, l’Us Avellino ha lo stesso interesse, ovvero avere una struttuea nuova che venga realizzata in tempi rapidi. Il progetto prevede una realizzazionione in varie fasi, questo è un altro deglu elementi su cui avevamo puntato perché non volevamo che la squadra fosse costretta per due o tre anni a giocare fuori Avellino. Ci sono due o tre elementi che ci inducono a pensare che la proposta sia molto positiva, ma dobbiamo sempre confrontarci con uffici tecnici e Regione Campania”.