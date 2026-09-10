Tragedia sull’Ofantina, Nusco in lutto per la morte di Marco Iuliano: un ragazzo amato da tutti

NUSCO- “Questa mattina la nostra comunità si è svegliata sotto il peso di una notizia sconvolgente, di quelle che lasciano senza fiato e davanti alle quali ogni parola appare fragile e insufficiente”. Sono le parole che il sindaco Antonio Iuliano ha espresso per rappresentare il cordoglio della comunità di Nusco per la tragedia avvenuta lungo l’ Ofantina. “La tragica e prematura scomparsa di Marco Iuliano, conosciuto da tutti come “Marco Nes”, ha gettato nel dolore l’intera comunità.Marco era un ragazzo capace di farsi voler bene grazie alla sua semplicità, al suo carattere sincero e al suo modo spontaneo di stare tra la gente. Per molti era un amico, una presenza familiare, una persona profondamente intrecciata alla vita quotidiana del nostro paese. La sua assenza lascia oggi un vuoto immenso, difficile da accettare e impossibile da colmare”. Il messaggio del sindaco e’ di solidarietà e conforto alla famiglia del quarantaseienne:

“In momenti come questo, il dolore è così grande che le parole sembrano non riuscire a contenerlo. Il dolore della sua famiglia è il dolore di un’intera comunità, sconvolta e incredula di fronte a una perdita tanto improvvisa e ingiusta.L’Amministrazione Comunale, profondamente colpita e addolorata, si stringe con affetto, rispetto e sincera partecipazione alla famiglia Iuliano, ai parenti, agli amici e a tutte le persone che hanno conosciuto, stimato e voluto bene a Marco. Un pensiero particolare, colmo di vicinanza e affetto, va anche al nostro Sindaco e alla sua famiglia, colpiti direttamente da questo gravissimo lutto.A Marco va il saluto commosso e riconoscente di tutta la nostra comunità, insieme alla promessa di custodirne il ricordo con affetto e rispetto. Ciao Marco. Il tuo sorriso, la tua presenza e il bene che hai saputo lasciare resteranno vivi nel cuore di chi ti ha conosciuto e voluto bene”.