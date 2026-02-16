Avellino è crisi senza fine, il Pescara vince al Partenio – Lombardi. Biancolino verso l’esonero

L’Avellino subisce una nuova sconfitta in casa e questa volta lo fa con l’ultima in classifica: il Pescara. A portare i tre punti al Pescara ci ha pensato Brugman nel finale che ha battuto Daffara dopo un’azione rocambolesca nell’area biancoverde.
L’Avellino purtroppo esce tra i fischi e la contestazione della sud verso la squadra, l’allenatore e la società. Una gara brutta che ha visto i lupi troppo svogliati e rinunciatari che si sono fatti mettere sotto dall’ultima della classe che ha vinto meritatamente.
A quanto si apprende dalle parole di Aiello in conferenza stampa a fine gara la società ha avviato un confronto che, salvo cambiamenti dell’ultim’ora, porterà all’esonero di mister Raffaele Biancolino, che pagherà per i risultati deludenti delle ultime gara e hanno portato l’Avellino in una zona a forte rischio. Per il sostituto di Biancolino si parla di Pagliuca ma qualcosa di più concreto si saprà nelle prossime ore.
