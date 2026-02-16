Avellino è crisi senza fine, il Pescara vince al Partenio – Lombardi. Biancolino verso l’esonero

Da
Mario DArgenio
-
0
264

L’Avellino subisce una nuova sconfitta in casa e questa volta lo fa con l’ultima in classifica: il Pescara. A portare i tre punti al Pescara ci ha pensato Brugman nel finale che ha battuto Daffara dopo un’azione rocambolesca nell’area biancoverde.

L’Avellino purtroppo esce tra i fischi e la contestazione della sud verso la squadra, l’allenatore e la società. Una gara brutta che ha visto i lupi troppo svogliati e rinunciatari che si sono fatti mettere sotto dall’ultima della classe che ha vinto meritatamente.

A quanto si apprende dalle parole di Aiello in conferenza stampa a fine gara la società ha avviato un confronto che, salvo cambiamenti dell’ultim’ora, porterà all’esonero di mister Raffaele Biancolino, che pagherà per i risultati deludenti delle ultime gara e hanno portato l’Avellino in una zona a forte rischio. Per il sostituto di Biancolino si parla di Pagliuca ma qualcosa di più concreto si saprà nelle prossime ore.

Articolo precedenteTragedia a Montemiletto, quarantanovenne trovato senza vita in camera da letto
Mario DArgenio
Mario DArgenio
☑ Dal 2011 ho iniziato la mia attività di libero professionista operando principalmente nel campo del visualmaking: fotografia e video. Ma già avevo maturato un'esperienza nel settore, avendo lavorato con le emittenti televisive Irpinia TV e Telenostra che mi hanno fatto da apripista in ambito professionale. ☑ Collaboro oggi con le maggiori testate della provincia di Avellino sia per service fotografici che video. Attualmente lavoro con le testate di Ciriaco, IrpiniaNews, Ottopagine e faccio da service esterno all’emittente Canale 58. ☑ La mia attività fotografica si svolge prevalentemente in ambito sportivo, soprattutto con il calcio. Ho anche un'importante expertise nell'ambito della pallavolo dove sono stato fotografo ufficiale della Sidigas Atripalda che ha vinto una coppa Italia di serie A2. ☑ Svolgo anche servizi fotografici e video da cerimonia ed in generale per eventi: principalmente battesimi, comunioni e feste. ☑ Realizzo fotografia pubblicitaria e video pubblicitari. ☑ Possiedo, infine, esperienze anche in ambito nazionale con il varo della MSC divina a Marsiglia (che ha avuto come testimonial Sofia Loren), il premio Malaparte a Capri. ☑ Sono giornalista pubblicista dal febbraio 2015
Facebook