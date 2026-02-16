Tragedia a Montemiletto, quarantanovenne trovato senza vita in camera da letto

MONTEMILETTO- Quarantanovenne trovato senza vita in camera da letto. Quello che e’ accaduto nella prima serata di ieri a Montemiletto. Intorno alle ventuno l’allarme al 118 e ai Carabinieri per il rinvenimento del quarantanovenne. A fare la triste scoperta un vicino, che era stato allertato dai familiari dell’uomo che vivevano con lui e che non avendo segnali da parte del loro familiare avevano deciso di chiedere l’aiuto al vicino. Da qui la scoperta dell’uomo esanime sul letto e l’allarme a soccorsi e Carabinieri. Il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. I militari della Compagnia dei Carabinieri di Mirabella Eclano, invece, hanno avviato gli accertamenti. La salma del quarantanovenne è a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, che nelle prossime ore potrebbe decidere di procedere con un accertamento autoptico. A quanto emergerebbe dalle prime indiscrezioni, non c’erano segni di violenza e la persona deceduta si era chiuso nella sua stanza.