Fratelli d’Italia avvia una raccolta firme per chiedere la revoca dell’incarico ad Albanese

AVELLINO- Una raccolta firme online per chiedere le dimissioni di Francesca Albanese. E’ l’iniziativa lanciata da Fratelli d’Italia, che ha avviato la petizione online contro la Relatrice ONU, di recente anche nel mirino della Francia per alcune dichiarazioni su Israele. “Purtroppo, le recenti dichiarazioni pubbliche di Francesca Albanese- si legge nella motivazione della raccolta firme- attuale Relatrice Speciale sui territori palestinesi occupati, hanno dimostrato una palese incompatibilità con la neutralità richiesta dal suo mandato. Le sue parole hanno minato la credibilità che l’ONU deve garantire, alimentando polemiche e profonde divisioni invece di contribuire alla pace e al dialogo”. Secondo Fratelli d’Ifalia “Un ruolo così importante non può essere ricoperto da chi abusa della propria posizione per promuovere una visione parziale e divisiva. L’autorevolezza delle Nazioni Unite è un bene prezioso e non può essere compromessa”. Per questo viene chiesta una firma per la revoca immediata dell’incarico a Francesca Albanese.