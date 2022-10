Avellino, domenica 23 ottobre il 1° Congresso Regionale del Movimento Italiano Disabili

Si celebrerà Domenica 23 ottobre 2022 alle ore 10, presso il “Circolo della Stampa”, sito in C.so Vittorio Emanuele,6 ad Avellino, il 1° Congresso Regionale Campania del M.I.D Movimento Italiano Disabili Coordinamento Regione Campania.

“Lo stesso doveva già tenersi due anni fa, ma la pandemia, come noto, ci ha fatto spostare la data ed ora siamo pronti”. Scrive il Coordinatore Regionale del M.I.D., Giovanni ESPOSITO.

”Il M.I.D., quale movimento apartitico e di promozione nell’ambito della più ampia politica del sociale, nasce e si batte con un solo intendimento, quello di affermare e veder riconosciuti in tutti i campi, sociali culturali e scolastici, i DIRITTI delle persone con disabilità, anziani e persone in condizione di svantaggio economico e sociale.

La nostra scelta di essere fuori dalle logiche politiche di partito, ci permette di essere liberi nelle scelte a favore dei disabili, senza condizionamenti di sorta che ne possano pregiudicare l’esito delle nostre battaglie sociali”.

Nel Congresso, fortemente voluto dal Coordinatore Regionale Dott. Giovanni Esposito e dal vice Coordinatore Regionale Dott. Rocco Calenda, saranno messi in evidenza tutti gli aspetti, fisici e psichici della disabilità, con particolare riferimento alle problematiche che si riscontrano in questi ultimi.

Si discuterà inoltre anche e soprattutto dei P.E.B.A. e del “Dopo di noi”, argomenti tra l’altro attualissimi e di primaria importanza per la vita sociale e del futuro dei diversamente abili.

”Vi aspettiamo pertanto – conclude – e invitiamo la stampa il giorno 21 Ottobre 2022, alle ore 10 e 30, presso il “Caffè Plaza” sito in P.zza Della Libertà 63 Avellino, per la conferenza stampa di presentazione del Congresso.

Infine, ringraziamo per il patrocinio e sostegno all’iniziativa, il presidente del Comitato Zonale A.S.I. (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) Comitato Zonale Av/Ce/Bn dr. Ettore De Conciliis”.