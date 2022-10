Autostazione Avellino, Ciampi (M5S): “Dopo 40 anni: scusate il ritardo, buon viaggio mister Acconcia”

“Ci vuole un fisico bestiale per dire le cose che ha detto oggi Acconcia sulla nuova autostazione aperta dopo 36 anni dalla posa della prima pietra e 40 anni dalla progettazione. E dopo una spesa di 26 milioni di fondi pubblici. Scusate il ritardo.

È più facile dire dove si può andare partendo da via Pini, sede di questa struttura, per quanto è lungo l’elenco dei centri irraggiungibili dall’autostazione”. A scriverlo è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Ciampi.

“Come si possa esultare per un risultato tanto misero risulta un mistero – prosegue -. I pullman per Napoli continuano a partire dallo stadio. Quelli per Salerno da piazzetta Santa Rita. Poi ci sono le fermate in pieno centro dei bus extraurbani, mentre non è pervenuta la data di partenza dei bus per Roma. Inutile dire che questo accade nell’unico capoluogo della Campania senza collegamenti ferroviari. L’autostazione allo stato è priva di un bar, non potrà ospitare al suo interno tutti i bus che dovrebbero stazionarvi. E non si sa bene dove saranno collocati tutti gli altri in una zona della città che non ha spazi già adeguati allo scopo. Inutile dire che in queste condizioni – con l’autostazione a Ovest e la ferrovia a Est – un progetto di trasporto intermodale ferro gomma è impensabile. Alla faccia delle politiche sul trasporto locale”.

“Ci vuole un fisico bestiale sarebbe l’altra frase di Luca Carboni da mettere accanto a quella sul “Buon viaggio” di Cesare Cremonini che ho visto oggi sui muri dell’autostazione. I due incolpevoli musicisti descrivono il livello a cui siamo ridotti. Tutta fuffa. Buon viaggio a Lei Mister Acconcia”, conclude Ciampi.