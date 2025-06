XIV Festa della Ciliegia di Montoro: un weekend tra gusto e tradizione

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate irpina: sabato 14 e domenica 15 giugno 2025, la Festa della Ciliegia di Montoro celebra la sua XIV edizione nella splendida cornice della Villa Comunale di Piano di Montoro. Due giorni all’insegna del gusto, della cultura e del divertimento, con un programma ricco di eventi per grandi e piccini.

La festa prenderà il via sabato alle ore 19:00 con il taglio del nastro e l’inaugurazione ufficiale dell’edizione 2025. Subito dopo, alle 19:30, apriranno gli stand gastronomici, i mercatini della ciliegia e quelli dell’artigianato locale, offrendo ai visitatori una vera e propria immersione nei sapori e nei saperi del territorio.

La serata proseguirà alle ore 21:00 con lo spettacolo “Cataldo Canti e Cunti”, un mix tra musica popolare e narrazione, capace di affascinare il pubblico con le storie e le sonorità del Sud. A seguire, alle ore 23:00, spazio al divertimento con il DJ Set di Gerry Baldoria, per ballare sotto le stelle.

La seconda giornata si apre in modo originale con un’esperienza pensata per i più piccoli (ma non solo): dalle 9:00 alle 11:00, sarà possibile esplorare Montoro a bordo del suggestivo “Trenino delle Favole”, che farà ritorno anche nel pomeriggio alle 15:30.

Alle 13:00, è previsto il pranzo presso Tenuta Vitale, accompagnato da una visita guidata aziendale, un percorso esperienziale intitolato “La Ciliegia – Dall’Albero al Vasetto”, giochi per bambini e un’area relax per godere appieno del contesto rurale.

Dalle 19:30 tornano gli stand e i mercatini, mentre la chiusura dell’evento, prevista per le 21:00, sarà affidata all’esibizione della scuola di danza Another Dance che porterà sul palco talento, energia e passione.