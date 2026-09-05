A Montemiletto parte il viaggio nel tempo di “Si qua fata sinant”: questa sera l’assalto al Castello

MONTEMILETTO- E’ iniziato alle diciannove di ieri sera il viaggio nel tempo che porterà Montemiletto a rivivere uno dei momenti storici più significativi del comune irpino, quello dell’ assalto al Castello della Leonessa. Dalla Porta della Terra un corteo storico in abiti d’epoca con centinaia di figuranti ha aperto ufficialmente gli eventi di “Si qua fata sinant”, la tre giorni che la Proloco Mons Militum ha organizzato riproponendo per il decimo anno consecutivo una manifestazione che richiama le vicende del 1419. Una prima serata in cui sono state evidenti anche le novità, annunciate dal presidente della Mons Militum. Non solo logistiche ma anche di confronto su quel momento storico tra i Tocco e i Caracciolo. Uno spettacolo che riporta a quei giorni del 1419 la cittadina irpina. Tutto aperro dal “Gran Convito”. Questa sera ci sarà l’ “Assalto al Castello”, che e’

il momento più atteso di Sì Qua Fata Sinant..La serata si aprirà con un imponente corteo di figuranti, nobili in abiti d’epoca, dame, cavalieri e sbandieratori che sfileranno per le strade del paese.Ma la pace durerà poco: la rivalità tra le fazioni dei Tocco e dei Caracciolo esploderà nell’impetuosa battaglia per la conquista del feudo di Montemiletto.Tra scontri e colpi di scena, la tensione culminerà nello spettacolare assalto al castello e nel suo emozionante incendio. L’appuntamento è previsto alle ore 23.30. Uno spettacolo di fuochi pirotecnici che fara’ rivivere quegli eventi.