L’Irpinia protagonista a Casa Sanremo: Claudio Sara tra i finalisti del concorso letterario

È stata annunciata la rosa dei 14 finalisti del Concorso Letterario Casa Sanremo Writers 2026, e tra i nomi selezionati spicca quello di Claudio Sara con il suo libro “Oltre la passione”, Edizioni Il Papavero.

Il concorso, organizzato da Gruppo Eventi, si svolge durante la settimana del 76° Festival della Canzone Italiana e rappresenta un appuntamento di grande rilievo nel panorama culturale italiano. A partecipazione gratuita, il Premio raccoglie ogni anno centinaia di adesioni da parte di scrittori affermati ed emergenti desiderosi di dialogare e confrontarsi nel prestigioso Salotto Letterario di Casa Sanremo.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 28 febbraio, presso il Salotto Letterario di Casa Sanremo, in un contesto che unisce musica, arte e letteratura.

“Per l’Irpinia, la presenza della casa editrice Il Papavero tra i finalisti di Casa Sanremo Writers 2026 non è solo un traguardo personale ed editoriale – spiega la dott.ssa Martina Bruno – ma il simbolo di un territorio che continua a esprimere eccellenze culturali e a farsi ambasciatore di storie, talento e passione nel panorama italiano. Un risultato che conferma come la nostra terra non sia soltanto custode di tradizioni, ma fucina viva di creatività e scrittura di qualità”.