Lega, Picone rompe con Vannacci: “Revoco l’adesione al movimento Il Mondo al Contrario”

“Non condivido la scelta del generale Roberto Vannacci di rompere con la Lega e costruire una propria organizzazione politica. Per queste ragioni ho deciso di abbandonare il movimento Il Mondo al Contrario e revocare la mia adesione al team locale”. Lo dichiara Massimo Picone, dirigente provinciale della Lega irpina.

Picone spiega che, al momento della sua adesione al movimento politico‑culturale promosso da Roberto Vannacci, non era prevista alcuna trasformazione in partito: “Mi ero iscritto perché ne condividevo temi e modalità operative. Non era affatto prospettata l’ipotesi di dar vita a un nuovo soggetto politico. Il generale, del resto, era un dirigente di vertice della Lega, addirittura vicesegretario nazionale ed era stato eletto al Parlamento europeo nella nostra lista. L’obiettivo era contribuire al dibattito sui territori e nel Paese su questioni centrali per l’opinione pubblica, utili anche all’azione politica della Lega”.

Secondo Picone, però, il percorso intrapreso da Vannacci si è progressivamente allontanato dalle premesse iniziali: “La direzione che ha scelto contrasta con lo spirito che aveva motivato la mia adesione e quella di tanti altri attivisti. Non posso che prenderne atto e agire di conseguenza”.

Il dirigente conclude confermando la propria posizione all’interno del partito: “Ribadisco la mia lealtà al corpo militante e ai dirigenti della Lega e confermo la mia piena adesione al partito. Revoco formalmente l’iscrizione al movimento Il Mondo al Contrario e ogni eventuale connessione con altre organizzazioni da esso derivate”.