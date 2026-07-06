Conte e Gubitosa incontrano gli amministratori M5S di Avellino: focus su ambiente e sviluppo della città

Si è svolto oggi un incontro istituzionale tra il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, il vicepresidente Michele Gubitosa e la rappresentanza del Movimento 5 Stelle al Comune di Avellino, composta dalla vicesindaca Anna D’Aliasi e dai consiglieri comunali Antonio Aquino (capogruppo), Pasquale Luca Nacca e Agostino De Rosa.

L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sull’attività amministrativa avviata dal Movimento 5 Stelle all’interno della nuova amministrazione comunale, con particolare attenzione alla delega all’Ambiente, affidata al M5S e considerata uno degli assi strategici dell’azione di governo della città.

Nel corso del confronto sono stati affrontati i principali obiettivi amministrativi, le priorità programmatiche e le iniziative da mettere in campo nei prossimi mesi, in un costante raccordo tra l’attività svolta sul territorio e il lavoro istituzionale portato avanti in Parlamento.

Spazio anche al percorso di partecipazione democratica avviato con NOVA. Antonio Aquino, capogruppo al Comune di Avellino e responsabile provinciale di NOVA per la provincia di Avellino, ha evidenziato al presidente Conte la risposta concreta e il significativo interesse manifestato dalla società civile irpina nei confronti dell’iniziativa, sottolineando tuttavia la necessità di garantire continuità al processo avviato. Il presidente Conte ha assicurato che sarà organizzato a breve un nuovo momento di confronto con i territori, in continuità con il percorso già concretamente sviluppato.

Il percorso istituzionale degli amministratori del Movimento 5 Stelle proseguirà con due ulteriori appuntamenti di rilievo. Il 14 luglio la delegazione sarà a Bruxelles per un confronto dedicato alle prospettive di crescita, alla sostenibilità e al rafforzamento del rapporto tra amministrazioni locali e Parlamento europeo.

Il 17 luglio, invece, gli amministratori saranno ricevuti presso la sede della Regione Campania dal presidente Roberto Fico, per un momento di confronto sulle principali opportunità di sviluppo per il territorio e sul coordinamento tra istituzioni regionali e amministrazioni locali.

L’iniziativa conferma la volontà del Movimento 5 Stelle di garantire un dialogo continuo tra i diversi livelli istituzionali, offrendo pieno supporto agli amministratori locali affinché possano affrontare con efficacia le sfide che attendono la città di Avellino.