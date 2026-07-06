Progetto Civico Italia arriva in Irpinia: domani la conferenza stampa ad Avellino Scalo

Sarà presentato domani 7 luglio Progetto Civico Italia in Irpinia. Saranno i locali di Avellino Scalo, nella Stazione ferroviaria di Borgo Ferrovia, ad ospitare alle ore 18:30 la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa in Irpinia.

Sarà l’occasione per annunciare anche l’apertura dei primi comitati civici locali nella provincia e per definire l’assetto organizzativo sul territorio.

Il movimento si presenta come uno spazio aperto di cittadini e amministratori locali accomunati dalla volontà di cambiamento.

Nel corso dell’incontro saranno illustrate le modalità per la creazione dei comitati civici locali, ovvero la creazione di un luogo e lo spazio nelle città, nei quartieri e nei rioni in cui ascoltare cittadine e cittadini.

A guidare il Progetto a livello nazionale è Alessandro Onorato, assessore ai Grandi eventi del Comune di Roma, figura di riferimento che punta a radicarsi nei territori attraverso partecipazione dal basso. In Campania il coordinamento è affidato a Carlo Puca, assessore all’Immagine e alla partecipazione attiva del Comune di Napoli, mentre a livello provinciale il ruolo di coordinatore è ricoperto da Luigi Famiglietti.

Saranno loro, insieme a Fabio Siricio, Sindaco di Monteforte Irpino e componente della direzione nazionale e a Lorenzo Crea, responsabile dell’organizzazione regionale, a illustrare, nel corso dell’incontro, le linee programmatiche e le prime tappe del percorso in provincia di Avellino. Si tratta di un importante incontro che, dopo la presentazione nazionale del Progetto Civico Italia, avvenuta a Roma lo scorso 12 giugno, approderà anche in provincia, con la speranza di accogliere amministratori locali, associazioni, professionisti, imprenditori, studenti, volontari.