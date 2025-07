Avellino, ci mancava solo il pistolero a “salve”: indagini per ricostruire i fatti

AVELLINO- Una lite o solo una bravata. Sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri su quanto avvenuto nel tardo pomeriggio nella città capoluogo, dove in pochi minuti e davanti a due bar diversi tra Via Piave e Via Tagliamento, nel cuore della città un soggetto, che sarebbe già stato identificato (anche perché la zona è coperta da telecamere di sorveglianza) avrebbe esploso alcuni colpi, forse due, con una scacciacani. Un modo di risolvere una lite? Potrebbe essere questa la causa della “bravata” da parte dell’uomo. Ma saranno gli accertamenti a stabilirlo. Quello che e’ certo che, in poche ore con una scacciacani ci sono stati due diversi episodi lungo la Nazionale di Baiano e nel centro della città capoluogo, che dimostrano come il clima (non certo il ritorno del caldo può essere un’attenuante) e’ sempre piu’ violento, sia in citta’ che in provincia. Non e’ ancora chiaro se sul luogo dove sono avvenute le esplosioni i militari dell’Arma abbiano anche trovato riscontro all’ipotesi dell’utilizzo di una scacciacani da parte dell’autore dell’azione.