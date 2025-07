Processione del Santissimo Salvatore, Buonopane: “Messa in sicurezza la strada per il Santuario”

La comunità di Montella si appresta a vivere un momento di grande fede e partecipazione collettiva. A partire da domenica 20 luglio la comunità di Montella sarà in festa.

La statua del Santissimo Salvatore, come da tradizione, sarà portata a spalla dai fedeli lungo il percorso che dal Santuario conduce alla Chiesa Madre in Piazza.

Il Sindaco di Montella, Rizieri Buonopane, ha voluto sottolineare l’impegno dell’amministrazione per garantire la sicurezza del percorso processionale:

“Da domenica 20 luglio, la nostra comunità sarà in festa. La statua del Santissimo sarà scesa in spalla dai fedeli e portata in Piazza, nella Chiesa Madre. Avevamo assunto l’impegno con Don Andrea e la cittadinanza montellese, di rendere più sicura e praticabile, per questa eccezionale occasione, la strada che porta al Santuario. Nonostante le difficoltà, tra qualche giorno, i tratti più ammalorati del percorso saranno completamente rifatti.”

Un impegno concreto che dimostra l’attenzione dell’amministrazione verso le tradizioni religiose e culturali del paese.