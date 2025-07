Aggredito in piazza, il deputato Borrelli: non accetto mezze solidarietà, risparmiatele

SANTA LUCIA DI SERINO- “Dopo l’aggressione a Santa Lucia di Serino risparmiatemi la finta solidarietà di chi inventa di tutto pur di giustificare violenti, picchiatori e delinquenti”. Il giorno dopo l’aggressione in piazza a Santa Lucia di Serino e le note di solidarieta’ giunte, il parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli ha voluto mettere le cose in chiaro, partendo dal documento del sindaco di Santa Lucia di Serino Ottaviano Vistocco e del consiglio comunale, che non e’ stato gradito dal parlamentare. Borrelli ha evidenziato come fosse giusto fare ” alcune precisazioni” a partire proprio dagli attestati di solidarieta’ : “A chi mi ha voluto esprimere solidarietà dicendo: Borrelli ha subito un’aggressione, però, ma..gentilmente non me le esprimete le solidarietà. C’e’ bisogno di distinguere perché c’è chi picchia, chi inneggia alla solidarietà e chi subisce. Non è vero che ho detto che tutti gli abitanti di quel territorio sono camorristi. Ho detto che quel sistema di violenza, prevaricazione e minacce davanti alla forze dell’ordine e’ tipico di una cultura camorristica e criminale. Lo ribadisco. E se il sindaco di quella comunità o altri si sentono di solidarizzare con quel sistema, con me non possono avere rapporti. Lo voglio dire perché non mi sono piaciute le finte solidarietà. Se volete essere solidali dite che chi si comporta in modo criminale deve essere condannato senza se e senza ma”. Mentre ha accolto con apprezzamento quella del sindaco di Cassano Irpino Salvatore Vecchia, rispetto a quella del sindaco di Santa Lucia di Serino Borrelli, nella sua live ha sottolineato: a volte e’ meglio non commentare.