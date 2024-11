Avellino: Cerimonia in Questura per onorare i Caduti della Polizia di Stato

In occasione della commemorazione dei defunti, la Polizia di Stato ha reso omaggio ai propri Caduti delle Forze dell’Ordine. La cerimonia si è svolta nella mattinata odierna nell’area interna antistante l’edificio della Questura. Dinanzi la lapide dedicata ai Caduti della Polizia di Stato, il Questore di Avellino ha deposto una corona d’alloro a nome del Capo della Polizia, nel ricordo, sempre tangibile, di quanti, indossando una divisa, hanno adempiuto al dovere fino in fondo, con l’estremo sacrificio della propria vita. Alla cerimonia, che ha visto la partecipazione del Vice Prefetto Dottoressa Elisabetta De Felice e di personale dipendente, hanno presenziato i familiari dei poliziotti irpini deceduti in servizio nonché una rappresentanza della locale Sezione A.N.P.S.. Nel corso della commemorazione si è tenuto un momento di preghiera, in ricordo dei Caduti, a cura del parroco Don Vincenzo Spagnuolo. Al termine dell’evento il Questore si è brevemente soffermato con i familiari delle vittime per un saluto e per esprimere loro sentimenti di costante e sentita vicinanza da parte della Polizia di Stato.