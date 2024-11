In partenza la seconda edizione del corso gratuito Formab per diventare Tecnico in organizzazione di eventi!

Ripartirà a breve il corso gratuito per Tecnico in organizzazione di eventi, un’opportunità unica per chi desidera entrare nel mondo dinamico e creativo della gestione degli eventi.

Come nella precedente edizione, il corso sarà diretto da “Elementi”, società di eccellenza specializzata nell’organizzazione di eventi. “Elementi” vanta una significativa esperienza nel campo, avendo promosso eventi di spessore come il Fiano Festival, Bella Storia o Una Notte in Irpinia un Viaggiatore oltre ad aver diretto e gestito per diversi anni il noto locale Tilt Avellino.

Il corso sarà tenuto da esperti con comprovata esperienza nel settore per assicurare ai partecipanti un valore aggiunto unico e una formazione pratica e di alto livello.

Il corso mira a formare figure professionali esperte nell’organizzazione di cerimonie, fiere, festival, eventi privati, concerti, eventi culturali, matrimoni e tante altre tipologie di eventi.

Il corso per Tecnico in organizzazione in eventi, sarà totalmente gratuito, avrà una durata complessiva di 300 ore e offrirà un rimborso spese di 300 euro per ogni partecipante.

Al termine del percorso, i partecipanti riceveranno una qualifica regionale riconosciuta a livello europeo.Il programma formativo approfondirà vari aspetti i quali: tecniche di pianificazione e gestione degli eventi, comunicazione e strategie di marketing per la promozione degli eventi, fundraising, gestione delle risorse e del budget, tecniche di coordinamento logistico, normative in materia di gestione eventi, gestione delle emergenze e risoluzione dei problemi.

Formab invita tutti gli interessati a cogliere questa incredibile opportunità. I posti sono limitati!

Per maggiori informazioni e per procedere con le iscrizioni, è possibile visitare il sito al seguente link: https://www.formab.eu/team-3