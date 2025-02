Furti nell’arianese, il Prefetto garantisce: controlli rafforzati su tutto il territorio

Questa mattina si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica con i vertici delle Forze dell’Ordine, presieduta dal Prefetto, Rossana Riflesso. Nel corso dell’incontro sono stati esaminati, tra gli altri temi di interesse per la sicurezza del territorio, i recenti episodi di furto verificatisi nel comune di Ariano Irpino.Al riguardo, è stata disposta una intensificazione delle attività di controllo di quel territorio, già, peraltro, raddoppiate rispetto agli anni precedenti. L’area in parola presenta, inoltre, caratteristiche peculiari e una notevole vastità, tanto da imporre la necessità di una implementazione dei sistemi di videosorveglianza, quale strumento essenziale per il rafforzamento della sicurezza urbana. E’ stata evidenziata, altresì, l’opportunità che i cittadini si dotino di efficaci sistemi di difesa passiva, incentivando la collaborazione della comunità attraverso denunce e segnalazioni tempestive alle autorità competenti dei reati subiti. La Prefettura continuerà a monitorare con la massima attenzione l’evolversi della situazione, in stretta sinergia con le Forze dell’Ordine, al fine di garantire la sicurezza e la tutela della comunità.