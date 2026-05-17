Avellino Città Pubblica dialoga con il consigliere regionale Davide D’Errico

Ultima settimana di campagna elettorale per la lista “Avellino Città Pubblica” a sostegno del candidato sindaco del “campo largo” Nello Pizza. Si inizia lunedì con un’iniziativa insieme al consigliere regionale Davide D’Errico, imprenditore sociale, fondatore del Vicolo della Cultura nel quartiere Sanità di Napoli ed eletto nella lista “Fico Presidente”, sostenuta da APP Avellino alle scorse elezioni regionali. “È questa la città che sogni?” sarà la domanda fulcro dell’incontro, uno spunto per dialogare sulla legge regionale sui giovani promossa da D’Errico – promotore anche della proposta sul salario minimo -, su politiche giovanili e antimafia sociale.

Al tavolo dei relatori, introdotti e moderati da Maria Laura Amendola di Avellino Prende Parte, anche il candidato sindaco di Avellino Nello Pizza e i candidati al Consiglio Comunale Francesco Iandolo, Antonio Bellizzi, Francesca Fabrizio e Carlo Mele.

L’appuntamento è, dunque, fissato per lunedì 18 maggio, alle 20, presso la sede del Comitato elettorale in Corso Europa, 100.