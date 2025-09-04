Giu’ dal quarto piano, la quindicenne in Terapia Intensiva

MERCOGLIANO- Ricoverata in Terapia Intensiva la quindicenne volata giù dal quarto piano della sua abitazione nella mattinata di oggi a Mercogliano. La ragazza è apparsa subito grave e la sua prognosi resta riservata, in attesa che il quadro clinico si stabilizzi. Una vicenda che ha lasciato sotto choc la comunità. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Avellino per accertare la dinamica dei fatti. Molto probabile che se non già avvenuto, nelle prossime ore saranno ascoltati i familiari della quindicenne.