Cadono improvvisamente dei calcinacci in via padre Paolo Manna ad Avellino, davanti la sede della CGIL. Per fortuna nessuno si trovava di passaggio, dunque nessuno è rimasto ferito.

La zona è stata transennata, a seguito dell’intervento della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. È accaduto intorno alle 12:00.