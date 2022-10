Meloni: “Il centrodestra ha indicato me come premier”. Possibile incarico nel pomeriggio

Giorgia Meloni potrebbe diventare il nuovo presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana. Nella mattinata, dopo il breve colloquio con il capo dello Stato Sergio Mattarella, ha dichiarato: “Il centrodestra ha indicato me come premier. Noi siamo pronti”.

La delegazione del centrodestra che ha incontrato il presidente vuole dare un nuovo governo nel minore tempo possibile perché “le urgenze sono moltissime a livello nazionale e internazionale”, ha specificato la Meloni.

“Attendiamo le determinazioni del Presidente della Repubblica e già da ora siamo pronti, vogliamo procedere nel minor tempo possibile”, assicura la leader di Fratelli d’Italia parlando al Quirinale. Consultazioni da record, dunque, per il centrodestra. Il colloquio è durato solo 11 minuti.

Alle 16:30 è prevista la convocazione dell’onorevole Giorgia Meloni al Quirinale. La prassi, infatti, prevede una pausa di riflessione per Mattarella, dopo l’incontro di questa mattina con la delegazione di centrodestra, composta, come riportato dall’Ansa, Per FI da Silvio Berlusconi, Antonio Tajani, i capigruppo Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo. A seguire, la delegazione di Noi moderati con Antonio De Poli e Maurizio. Giorgia Meloni e i capigruppo di FdI Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida. A seguire la Lega con Matteo Salvini e i capigruppo Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.