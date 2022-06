Avellino, bomba d’acqua. Allarme a Rotondi: l’invito a rimanere in casa

Bomba d’acqua su Avellino. Nelle ultime ore violenti temporali si sono abbattuti sul capoluogo e, in particolare, sui comuni del monte Partenio, causando allagamenti e disagi su alcune arterie. Oltre 122 i millimetri di pioggia caduti dalla mezzanotte di oggi, come segnalato dall’Osservatorio Meteorologico di Montevergine.

Allarme a Rotondi dove poco fa la cittadinanza è stata invitata a rimanere in casa. Uno dei maggiori pericoli, come sempre, la caduta di rami secchi. Tanti quelli che hanno invaso il manto stradale in diversi comuni.

Tecnici dell’Anas in azione per rimuovere i detriti e mettere in sicurezza le strade più colpite.