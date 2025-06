Avellino Boars in finalissima playoff: oggi la sfida decisiva per la Serie D

Avellino si prepara a vivere un pomeriggio di grande basket: oggi, venerdì 7 giugno, alle ore 18:30 presso il Pala Country, gli Avellino Boars scendono in campo per gara 1 della finalissima playoff contro The Club Scafati, con in palio la promozione in Serie D.

I Boars arrivano a questo appuntamento dopo una stagione straordinaria: 30 vittorie e solo 2 sconfitte nel Girone A della Promozione Campania, chiuso da imbattuti in casa e dominato sul parquet. Nei playoff, la squadra irpina ha superato con autorità Portici in due gare, confermando solidità e fame di vittoria. Dall’altra parte, The Club Scafati, formazione solida e ben organizzata, ha chiuso quinta nel Girone B, ma ha dimostrato tutto il suo valore battendo la Virtus Pozzuoli nella serie di semifinale. Un avversario ostico, da non sottovalutare.

Vincenzo Di Lauro, General Manager degli Avellino Boars, lancia un doppio messaggio: “Invitiamo tutti i tifosi e gli appassionati a venire al Pala Country. I ragazzi meritano un palazzetto pieno: oggi ci giochiamo un traguardo storico”. E sull’aspetto tecnico, aggiunge: “Scafati è una squadra attrezzata, con esperienza e intensità. Dovremo restare concentrati e attenti a ogni dettaglio. È una finale, e ogni pallone conterà”.

Fischio d’inizio alle 18:30. Avellino sogna la Serie D. E lo vuole fare spinta dalla forza del proprio pubblico.