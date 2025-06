Play Off Scandone, coach Sanfilippo: “Continuiamo sulla scia di quanto fatto finora”

Coach Sanfilippo commenta prima del match la Gara 1 della finale Play Off tra Piazza Armerina e Scandone Avellino: “Ci siamo meritati il posto in cui siamo giocando due gare di grande consistenza difensiva contro Monopoli e ora giocheremo contro un’altra squadra molto attrezzata, che ha anche trovato degli equilibri nuovi in corsa dopo l’infortunio di Occhipinti, ha trovato nuovi protagonisti, ha ridistribuito gli attacchi, i possessi, anche con strutture difensive diverse. Vedremo di giocare la migliore pallacanestro possibile. Come sempre dobbiamo difendere, dobbiamo prendere rimbalzi, dobbiamo aiutarci. Insomma,

cercare di fare anche in finale le cose che ci hanno portato fino a questo punto, non disunirci nei momenti di difficoltà, stare lì, stare attaccati, perché è quello che poi fa la differenza l’8 giugno, che è gara 1. Chiaramente ci sono anche dei fattori esterni, insomma si gioca in un campo appassionato e caldo in senso positivo, anche caldo dal punto di vista climatico, quindi proveremo a tenere le rotazioni quante più ampie possibile, perché chiaramente la fatica si sente su tutti. Se continuiamo a fare quello che abbiamo fatto fino ad oggi, avremo delle possibilità”.