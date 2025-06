Sport e solidarietà nel ricordo di Angelo Galasso: un evento per non dimenticare

Una giornata all’insegna dello sport, dell’amicizia e della solidarietà per ricordare Angelo Galasso, il giovane di Montoro tragicamente scomparso in un incidente stradale. “Dedicato a te”, l’iniziativa, organizzata dal gruppo Black Zone, si terrà sabato 14 giugno, a partire dalle ore 10, fino alla mezzanotte, presso il Giardino dello Sport di Avellino, un luogo simbolo di aggregazione e condivisione. L’ingresso è libero.

Durante l’evento sarà possibile partecipare a tornei di calcetto, beach volley e padel, discipline scelte non solo per promuovere uno stile di vita sano e attivo, ma anche per riflettere sul valore del gioco di squadra e della condivisione.

L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza, all’associazione “Il Fiorellino e la Tartaruga”, che opera sul territorio irpino a favore della consapevolezza dell’autismo e a sostegno di bambini e ragazzi autistici e delle loro famiglie, organizzando laboratori e attività. Un’iniziativa, quella donazione, nel segno dello spirito generoso e solare di Angelo.

Un’area kids dedicata, con gonfiabili e animazione, permetterà anche ai più piccoli di vivere una giornata di festa in sicurezza e allegria.

Non mancheranno stand gastronomici e beverage, per gustare specialità locali e momenti di aggregazione con cori, striscioni e tanta partecipazione, nel più autentico spirito di condivisione che caratterizzava Angelo.

I Black Zone, gruppo della curva Sud dello stadio Partenio Lombardi, composto da amici e conoscenti di Angelo, uniti dalla passione del calcio, ha voluto trasformare il dolore in un’occasione concreta per fare del bene, celebrando la memoria di un ragazzo che ha lasciato un segno profondo in chi lo ha conosciuto. L’appuntamento rappresenta non solo un momento di sport, ma anche un’occasione per lanciare un messaggio importante: la solidarietà è il miglior modo per mantenere vivo il ricordo di chi non c’è più.