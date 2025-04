Avellino Basket, Lenti: “Ho trovato una squadra completa, che ha fame di fare bene”

È arrivato all’Avellino Basket da meno di una settimana, Giovanni Lenti, classe 1996, e ha già le idee chiarissime su dove e, soprattutto, come posizionarsi nella formazione biancoverde. Lo ha dimostrato, in effetti, nell’ultimo match contro la Reale Mutua Torino, con la casacca numero 20, contribuendo alla vittoria che ha riportato la squadra al successo.

«Sono contento di aver partecipato al risultato positivo dell’ultima partita. – ha dichiarato – La squadra veniva da un momento non positivo, con delle sconfitte all’ultimo secondo, mentre Torino non perdeva un match da otto incontri consecutivi. Averli fermati in questo momento e aver portato il mio “mattoncino” mi rende orgoglioso».

“Arrivo in punta di piedi” aveva detto in presentazione il pivot ormai biancoverde: «Vengo per dare quello che mi è richiesto. – prosegue – Il coach mi ha chiesto sicuramente tanta attenzione in difesa, alle piccole cose, ai dettagli e ho provato a fare tutto al meglio. Magari qualcosa mi è venuto un po’ meno bene, qualcosa un po’ meglio».

«In questo momento della stagione ogni partita mette in palio punti preziosissimi. – prosegue, commentando la preparazione della squadra per il match in programma sabato 19 aprile, alle 20.30, contro l’Acqua San Bernardo Cantù, in quella che sarà la trentasettesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest – Affronteremo una squadra di vertice, una squadra fortissima, però sono sicuro che questa squadra, nonostante al momento la conosca veramente poco, saprà farsi trovare pronta».

E sul rapporto con i suoi nuovi compagni, conclude: «Ho avuto veramente poco tempo, ma credo che in squadra ci siano due americani molto forti e anche un pacchetto italiano di qualità, tra cui Federico Mussini che conoscevo già bene poiché abbiamo fatto l’Europeo Under 16 insieme. Complessivamente è una squadra completa, che ha fame di fare bene».

Lenti aveva iniziato la stagione in Serie B Nazionale con la maglia della Malvin Sant’Antimo. Cresciuto cestisticamente nella sua città natale, ha esordito 15enne in Serie C con la Libertas Liburnia. Il suo percorso lo ha visto indossare la maglia dell’Under 19 della Fortitudo Bologna con cui ha debuttato in B, per poi approdare a Oleggio, Firenze, Borgosesia, S. Giorgio su Legnano e Desio, fino all’esperienza con Olginate, dunque la Pielle Livorno. Avellino è la prima opportunità in Serie A2 per l’atleta livornese.

I ticket per l’incontro con l’Acqua San Bernardo Cantù potranno essere acquistati su www.go2.it, presso i rivenditori ufficiali o la stessa biglietteria del Pala “Del Mauro”, venerdì dalle 17 alle 19, sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16:30 fino all’inizio del match.