Un lungo per l’Avellino Basket: arriva Giovanni Lenti

La S.S. Avellino Basket comunica l’ingaggio di Giovanni Lenti, classe 1996. Lenti ha iniziato la stagione in Serie B Nazionale con la maglia della Malvin Sant’Antimo con cui ha realizzato 14.2 punti di media e 9.2 rimbalzi. Il giocatore andrà ad allungare le rotazioni del roster biancoverde, per questo finale di regular season e durante la post season. Già domenica sarà a disposizione di coach Crotti e indosserà la casacca numero 20.

Lenti è cresciuto cestisticamente nella sua città natale, ha esordito 15enne in Serie C con la Libertas Liburnia. Il suo percorso lo ha visto indossare la maglia dell’Under 19 della Fortitudo Bologna con cui ha debuttato in B nella stagione 2014-15 sotto la guida di coach Boniciolli. Ha poi vissuto esperienze a Oleggio, Firenze, Borgosesia (8.8 punti e 8.5 rimbalzi nella B 2016-17), S.Giorgio su Legnano (9.9 + 9) e Desio. C’è poi l’esperienza con Olginate, dunque la Pielle Livorno. Con la maglia di casa gioca due stagioni, la prima chiusa a 12.4 punti con 10.4 rimbalzi. Nel 2023 viene messo sotto contratto da Mestre e con i biancorossi gioca 22’ minuti con 8.6 punti e 6 rimbalzi. Infine l’esperienza di Sant’Antimo. Avellino è la prima opportunità in Serie A2 per l’atleta livornese.

“Sono molto emozionato e determinato per questa opportunità che mi ha presentato Avellino – dichiara Lenti -. Non mancano molte partite, arrivo in punta di piedi e proverò a dare il mio apporto mettendomi al servizio della squadra. Ringrazio Sant’Antimo per la bellissima stagione. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni e ringrazio coach Crotti, che già conosco, per questa opportunità”.

Antonello Nevola dà il benvenuto al nuovo arrivato: “Avevamo bisogno di allungare le rotazioni anche per tenere alta l’intensità degli allenamenti settimanali. Giovanni ci darà senza dubbio il suo contributo già a partire da domenica contro Torino”.