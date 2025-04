Matera-Scandone, coach Iannicelli: “Subito i due punti per i play-off”

“Ci aspettano due finali in cui dobbiamo necessariamente aggiudicarci i due punti per approdare ai play-off. La prima sfida decisiva è quella di Matera, un campo molto complicato, una squadra molto forte, che durante l’anno ha sempre ambito a posizioni importanti. Noi dobbiamo semplicemente affrontare questa gara nel miglior modo possibile, dobbiamo provare a migliorare un l’approccio e anche a fare un un canestro in più, visto che nelle ultime gare ci hanno condannato delle statistiche a tiro un po’ balorde. Non dobbiamo mollare su questo aspetto perché abbiamo sempre tirato dei tiri giusti e serve avere un po’ più di cinismo nel fare un canestro in più. Speriamo di fare subito i punti fondamentali, anche per arrivare all’ultima giornata più rilassati e provare a migliorare la nostra posizione in vista della post-season”. Così l’assistant coach Iannicelli in occasione del match tra Matera e la Scandone Avellino.