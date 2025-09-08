Avellino Basket, Jurkatamm rientra e si unisce alla squadra per la preparazione

Mikk Jurkatamm, reduce dagli impegni con la nazionale estone ai Campionati Europei, è di nuovo ad Avellino, pronto a mettersi a disposizione di coach Buscaglia e dei vecchi e nuovi compagni.

Nella giornata odierna l’atleta ha sostenuto i test atletici di rito sotto la supervisione dello staff tecnico, per poi riprendere immediatamente confidenza con il parquet del PalaDelMauro, iniziando il proprio percorso di preparazione insieme ai compagni. Il ritorno di Jurkatamm giunge in un momento significativo, alle porte dell’inizio della nuova stagione, e rappresenta un valore aggiunto per il gruppo che si appresta ad affrontare con determinazione le prossime sfide.