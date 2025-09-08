VIDEO/ “Da Fico segnali incoraggiati. In città il Centrosinistra è imploso”

Le forze della coalizione “Per Avellino”, composta da Avs, Si Può e Controvento, auspicano “Un tempo nuovo per Avellino” attraverso un’assemblea pubblica convocata al Circolo della Stampa. Sul tavolo le prossime amministrative in città, ma lo sguardo è rivolto anche alle Regionali in Campania, dopo l’accordo siglato per la candidatura di Roberto Fico alla presidenza della Regione.

Roberto Montefusco ha parlato di «segnali incoraggianti dal candidato presidente Roberto Fico. Come Alleanza Verdi-Sinistra terremo l’asticella alta: non ci saranno accordi al ribasso che possano vederci partecipi. Siamo convinti di poter dare alla coalizione un contributo a partire dai temi, dal merito e dalla necessità di voltare pagina». La volontà di rinnovamento riguarda anche il Comune di Avellino, dove – sottolinea Montefusco – «il fronte progressista riparte da zero rispetto alle amministrative dello scorso anno. Quella coalizione oggi non c’è più: occorre ricostruirla dalle fondamenta».

Antonio Bellizzi ha aggiunto: «In questo momento un’alleanza non c’è: occorre rifondare e riformulare un’esperienza nuova, perché non possiamo permetterci di restare a guardare mentre la città di Avellino vive un ulteriore trauma, con un commissario che sta portando alla luce tutte le storture delle passate amministrazioni. Noi non possiamo rimanere fermi: c’è bisogno di rimboccarsi le maniche e mettersi al lavoro per la città».

Amalio Santoro ha lanciato un appello: «Alle energie migliori della città affinché si ritrovino con noi nell’esperienza di Per Avellino, in questo percorso di ricostruzione. Credo che le scelte del commissario abbiano in qualche modo confermato la validità del nostro lavoro di opposizione. Ora si tratta di avviare un’altra fase. Abbiamo una nuova occasione e credo che ci sia una responsabilità collettiva verso la politica, che la città deve recuperare. Noi faremo la nostra parte, con l’auspicio di ricostruire un’alleanza di centrosinistra all’altezza della sfida. Non sarà facile, perché in questi mesi il centrosinistra cittadino è imploso».