Volturara Irpina, torna la Festa del Fagiolo Quarantino

Il riconoscimento del Fagiolo Quarantino come Presidio Slow Food ha attivato un circuito virtuoso di crescita: nuove aziende agricole si sono consolidate, sono stati condivisi disciplinari di qualità e sostenibilità, e il prodotto ha visto il suo valore evolvere passando da circa 4 € a 12 € al chilogrammo, a testimonianza dell’apprezzamento e riconoscimento ottenuti sul mercato nazionale e oltre.
Il Sindaco Marino Sarno sottolinea come “Nonostante sia ormai un evento che si è affermato a livello regionale e nonostante il nostro fagiolo sia ormai conosciuto e apprezzato dagli chef di tutta Italia, la Festa del Fagiolo Quarantino continua a crescere, a fare passi in avanti, spinta dall’entusiasmo delle associazioni, della Pro Loco e delle migliaia di persone che accorrono puntualmente ad ogni edizione. Persone che – aggiunge il Primo Cittadino – non solo apprezzano l’evento in sé e i nostri prodotti gastronomici, ma che negli anni hanno imparato a conoscere Volturara, a frequentarla e a viverla nei fine settimana o per periodi più lunghi trascorsi qui alla ricerca di buona cucina, di ambienti salubri, di strutture sportive, di escursioni e di una qualità della vita migliore.”
L’organizzazione dell’evento garantisce ampie aree servizi attrezzate, capaci di soddisfare diverse esigenze logistico-ricreative come Area picnic e camping, ideale per godersi momenti di relax immersi nella natura locale, un’area attrezzata per camper, con parcheggio per camper e pullman, pensata per ospiti che scelgono comfort e autonomia, e maneggi disponibili per esperienze equestri e attività per famiglie. Sarà presente un servizio navetta per facilitare gli spostamenti da e verso la suggestiva Bocca del Dragone. Questi servizi contribuiranno a rendere l’evento accessibile, confortevole e attrattivo per famiglie, gruppi e visitatori in camper o bus.