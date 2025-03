Commissariato di P.S. di Lauro: scongiurato un incendio a una attività commerciale

Alle ore 01:30 odierne, poliziotti del Commissariato distaccato di P.S. di Lauro (AV) sono tempestivamente intervenuti in quel Centro, presso una attività commerciale dedita alla vendita di bomboniere e articoli da regalo dove ignoti, in corso di identificazione, dopo aver infranto una vetrina, tentavano di appiccare un incendio.

Il tempestivo e professionale intervento dei poliziotti, che utilizzavano degli estintori in dotazione, ha evitato danni maggior all’esercizio commerciale e alla struttura.