Cervinara, scoperto con una tronchese in auto: denuncia e foglio di via

I poliziotti del Commissariato distaccato di P.S. di Cervinara, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno dei reati predatori, hanno intensificato i controlli nelle zone maggiormente interessate da tali fattispecie delittuose e denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino un uomo di origine rumena per furto in abitazione e un uomo residente nella provincia di Benevento per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Quest’ultimo e un altro individuo residente nel beneventano, entrambi con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati allontanati, con Ordine del Questore di Avellino, dal territorio di San Martino Valle Caudina dove si erano portati, a bordo di un’autovettura, al cui interno gli agenti del Commissariato di P.S, a seguito di controllo, rinvenivano una grossa tronchese.

Nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno delle truffe, sono stati identificati e denunciati alla Procura della Repubblica di Avellino 5 persone, ritenute responsabili di truffe on-line. A seguito di controlli amministrativi, un uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino per omessa denuncia di trasferimento di arma ed omessa custodia di essa.