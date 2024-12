Qualità della vita 2024, la provincia di Avellino al 73°posto nella classifica del Sole 24 ore

La provincia di Avellino guadagna sei posizioni nella graduatoria finale del Rapporto sulla Qualità della vita 2024, in base a dati del 2023 elaborata dal Sole 24 ore. Una vera e propria istantanea sullo stato di salute dell’Italia proposta come ogni anno dal 1990 dal quotidiano. Nella classifica finale con il punteggio medio ottenuto nei sei gruppi di indicatori e la differenza rispetto alla posizione nel 2023 la provincia di Avellino e’ al settantetreesimo posto con 516,2 punti. Al primo posto c’è Bergamo, seguita da Bolzano, in fondo alla classifica invece Crotone, Napoli e Reggio Calabria. Avellino tra le province campane e’ quella dove ci sono più punti guadagnati nel 2024. Salerno al novantaduesimo posto perde 4 punti rispetto al 2023, Benevento invece guadagna due posizioni e raggiunge quota 76, Caserta al posto 101 perde tre posizioni rispetto al 2023.