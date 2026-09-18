Avellino, avviso pubblico per il PiediBus: al via la co-progettazione con il Terzo Settore

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 10.09.2026, è stato riconosciuto il “PiediBUS Città di Avellino” quale intervento di interesse pubblico ed è stata approvata la manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di ETS.

Con l’avviso pubblico, l’Amministrazione invita gli Enti del Terzo Settore a manifestare il proprio interesse a partecipare al percorso di co-progettazione, organizzazione e gestione del servizio per gli anni scolastici 2026/2029”, secondo il modello previsto dagli articoli 55 e 56 del Codice del Terzo Settore.

L’iniziativa punta a rafforzare una delle esperienze più significative di mobilità sostenibile della città, promuovendo gli spostamenti casa-scuola a piedi, l’autonomia dei bambini, la sicurezza stradale, la socializzazione e l’adozione di corretti stili di vita, attraverso una collaborazione stabile tra Comune, scuole, famiglie, volontariato e associazionismo.

Possono partecipare le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al RUNTS, sia singolarmente che in forma associata, purché in possesso dei requisiti previsti dall’avviso e di un’esperienza coerente nella gestione di servizi PiediBUS o analoghi.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it entro le ore 24:00 del 20 settembre 2026.

L’avviso integrale e la modulistica sono disponibili sull’Albo Pretorio e nella sezione Bandi e Avvisi del sito istituzionale del Comune di Avellino.