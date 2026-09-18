Piantedosi e Tajani a Bonito: infrastrutture, turismo e fondi al centro del confronto sull’Irpinia

BONITO – Le aree interne, le infrastrutture e la necessità di rafforzare i collegamenti con il resto della Campania sono stati alcuni dei temi al centro della giornata organizzata a Bonito in occasione dell’omaggio ad Alfredo Covelli, storico esponente della politica irpina e protagonista della stagione della Costituente.

All’appuntamento hanno preso parte il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, insieme a rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali e locali. Un’occasione che ha consentito di riportare l’attenzione sulle esigenze di un territorio alle prese da anni con il problema dello spopolamento e con la necessità di nuove opportunità economiche e infrastrutturali.

Piantedosi ha affrontato anche il tema dei collegamenti ferroviari, sottolineando l’importanza degli interventi programmati per l’Irpinia. Il ministro ha evidenziato come le risorse destinate alle infrastrutture possano rappresentare uno strumento per migliorare la mobilità e creare nuove condizioni di sviluppo. Nel corso dell’incontro è stato inoltre affrontato il tema dei finanziamenti legati alla piattaforma logistica della Valle Ufita, opera considerata strategica per il futuro dell’area.

Il titolare del Viminale ha poi richiamato il rapporto con il territorio e con i suoi amministratori, spiegando di seguire con attenzione le questioni che riguardano l’Irpinia. Tra gli argomenti emersi anche il ruolo delle istituzioni nel sostenere i progetti capaci di produrre ricadute concrete sull’economia locale.

Sul fronte dello sviluppo, particolare attenzione è stata dedicata al turismo. Tajani ha richiamato le potenzialità dell’Irpinia e la necessità di valorizzare maggiormente il patrimonio storico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico della provincia di Avellino. L’obiettivo indicato è quello di inserire sempre più le aree interne nei percorsi turistici regionali e nazionali, favorendo una maggiore integrazione con i principali circuiti della Campania.

La giornata di Bonito ha avuto però anche un forte significato storico e politico. L’iniziativa è stata infatti dedicata ad Alfredo Covelli, parlamentare e componente dell’Assemblea Costituente, figura ricordata nel suo paese d’origine attraverso una manifestazione che ha richiamato numerosi cittadini e rappresentanti delle istituzioni.

In piazza è stata organizzata una cerimonia alla presenza di esponenti politici e amministratori. Il ricordo di Covelli ha consentito di ripercorrere una parte importante della storia politica italiana del secondo dopoguerra e il suo rapporto con Bonito e con l’Irpinia.

Tra gli interventi è stato ricordato anche il ruolo svolto da Covelli nelle istituzioni repubblicane. La sua vicenda politica, iniziata nel periodo della Costituente e proseguita per diversi decenni, è stata riletta attraverso testimonianze e ricordi legati alla sua attività parlamentare.

Alla manifestazione hanno partecipato, tra gli altri, il presidente dell’Anci Campania Carlo Marino, diversi amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni regionali. Presenti anche il presidente della Provincia di Avellino Maurizio Buonopane e numerosi esponenti politici del territorio.

Non è mancato un episodio curioso: durante la giornata è comparso in paese un manifesto di carattere monarchico dedicato proprio a Covelli. Un richiamo alla sua appartenenza politica e alla sua storia che ha attirato l’attenzione dei presenti, aggiungendo un elemento particolare a una manifestazione già fortemente legata alla memoria politica del Novecento.

Il confronto di Bonito ha così messo insieme due dimensioni differenti ma legate dal tema del territorio: da una parte il ricordo di una figura che ha attraversato una fase decisiva della storia istituzionale italiana, dall’altra le questioni molto attuali che riguardano il futuro dell’Irpinia.

Infrastrutture, collegamenti ferroviari, risorse pubbliche e turismo restano infatti alcuni dei dossier sui quali si gioca la capacità delle aree interne di contrastare lo spopolamento e costruire nuove occasioni di crescita. E proprio su questi temi, dalla Valle Ufita alla valorizzazione turistica, si è concentrata l’attenzione degli esponenti del Governo intervenuti a Bonito.