“Gustare la storia” a Morra De Sanctis: sabato 19 e domenica 20 musica ed enogastronomia

Torna “Gustare la storia” a Morra De Sanctis, un viaggio nel cuore delle tradizioni contadine e dell’enogastronomia del paese con degustazioni e musica. Sabato 19 e domenica 20 settembre 2026, il borgo dell’Alta Irpinia apre le porte del suo splendido centro storico per la seconda edizione della manifestazione, inserita anche quest’anno nel progetto “Itinerari Irpini tra Cultura, Storia, Teatro e Tradizioni”.

Sabato l’apertura degli stand è prevista per le ore 19.00 e per la serata salirà sul palco Odissea Popolare. Domenica gli stand sono aperti dallo stesso orario e in serata ci sarà il concerto di Tonuccio Corona e la B-Folk Band con la partecipazione dei Quadrigliari caposelesi.

Un appuntamento che mette al centro la storia e le tradizioni contadine di Morra De Sanctis, con i suoi gustosi piatti tramandati di generazione in generazione, valorizzando il patrimonio culturale e trasformando il centro storico in un luogo di incontro e partecipazione.

Gustare la storia è organizzata dal Comune di Morra De Sanctis e dalla Proloco di Morra De Sanctis. Si tratta della terza tappa di un itinerario che oltre a Morra ha coinvolto e coinvolgerà fino alla primavera del 2027 Sant’Andrea di Conza (capofila del progetto), Cairano Conza della Campania, Lioni e Teora.

L’appuntamento è promosso nell’ambito del programma regionale “Le stagioni della Campania da giugno 2026 a maggio 2027. Programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione turistica. DGRC 479 del 10/09/2026. Fondo di Rotazione ex lege 183/1987. DGR n. 191 del 20/05/2026.