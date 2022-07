Avellino: arriva il via libera del Ministero alla zona a traffico limitato nel centro storico. A comunicarlo sono i vigili urbani del capoluogo che, in una nota, scrivono: “Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concede l’autorizzazione richiesta dal Colonnello Michele Arvonio per l’installazione e l’esercizio del sistema di controllo automatico agli accessi alla ZTL nel centro storico”.

“Il Comune di Avellino – prosegue la nota – per il tramite della Polizia Municipale potrà procedere alla fase di esercizio con procedura di utilizzo degli impianti automatici per la rilevazione degli accessi e l’accertamento delle violazione, previo un periodo di pre-esercizio di durata non inferiore ai 30 giorni, da realizzare sotto il controllo degli uomini del Colonnello Arvonio”.