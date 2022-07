Virus, all’ospedale “Frangipane” sono morti due anziani. Hanno perso la vita questa mattina due pazienti che erano positivi al coronavirus, ovvero un 83enne di Ariano Irpino e una 93enne di Melito Irpino.

Scendono però per fortuna i ricoveri presso la struttura della città del Tricolle rispetto a ieri, quando i pazienti contagiati ospitati erano 18. Oggi ne risultano 16: 8in Degenza ordinaria (Area Covid), 6 in Sub Intensiva (Area Covid), 1 in ortopedia, 1 in cardiologia.