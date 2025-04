Avellino-Altamura: domani mattina, via alle prevendite dei biglietti

L’U.S. Avellino 1912 comunica che partirà domani mattina, mercoledì 23 aprile, la prevendita in vista del match Avellino-Altamura che sarà disputato domenica 27 aprile alle ore 20:00 presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino e valido per la trentottesima giornata del campionato di Serie C Now, Girone C.

Per questo evento non sono previste riduzioni, il prezzo del biglietto è unico a eccezione che per i bambini nati dal 2012 al 2018 con il “ridotto Under 12”. Come sempre, i bambini nati dal 2019 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto, potranno accedere gratuitamente allo stadio.

Il club precisa, inoltre, che non saranno consentiti ingressi di favore se non quelli previsti da obblighi contrattuali con gli sponsor.

Sarà possibile acquistare un massimo di 4 biglietti per persona e le richieste di accesso al settore riservato alle persone con disabilità verranno prese in considerazione soltanto se inviate dopo l’avvio della prevendita per la gara in oggetto.

Sarà possibile acquistare i biglietti della gara presso la biglietteria dello stadio e presso tutti i punti vendita del circuito nazionale Go2 (questo il link per visualizzarli: https://www.go2.it/rivenditori). Non sarà attiva la prevendita online.

Il botteghino osserverà i seguenti orari di apertura:

• mercoledì 23 e giovedì 24 aprile dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;

• venerdì 25 aprile dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00;

• sabato 26 aprile dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00;

• domenica 27 aprile dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 ad inizio gara.

Il club ricorda che la campagna di fidelizzazione 2024/2025 terminerà mercoledì 30 aprile 2025. Fino a quella data sarà possibile acquistare la fidelity card online e presso la biglietteria dello stadio Partenio-Lombardi.