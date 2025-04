Rassegna “Visioni”, settimo appuntamento al Cinema Partenio con “Nimby”

Mercoledì 23 Aprile, settimo appuntamento della rassegna di cinema d’autore “Visioni” a cura del CentroDonna e in collaborazione con Quaderni di CinemaSud.

“Per ragionare a proposito di trasgressione, seguiamo il regista finlandese Teemu Nikki e una delle sue esilaranti storie fuori dagli schemi, attraversate da saggia ironia e comicità. Un film per respirare il respiro leggero della libertà nella sfera privata dell’individuo riguardo il proprio corpo. Le scelte fondanti che lo riguardano e che mal sopportano divieti, gerarchie che pretendono di governare ciò che, per natura, governabile non è: il nostro corpo”.

“Nimby” sarà al Cinema Partenio di Avellino, ore 17:30-19:30. Di seguito trailer https://www.youtube.com/watch?v=Aw1wWzEUJpo