Anna Ansalone (M5S): “Cittadini e servizi al centro. I miei gettoni destinati al sociale”

Si riporta la nota di Anna Ansalone, Consigliera comunale – Montoro Movimento 5 Stelle

In un momento delicato per la vita amministrativa del nostro Comune, ritengo doveroso ribadire l’impegno che ho assunto nel momento in cui ho accettato il mandato conferitomi dai cittadini: rappresentare i loro interessi con serietà, trasparenza e responsabilità.

Il Consiglio comunale è il luogo dove si costruiscono le decisioni che riguardano la quotidianità delle persone: dai servizi essenziali alla cura del territorio, dalla gestione delle risorse pubbliche alla tutela delle fasce più fragili. In quest’ottica, ogni discussione e ogni voto dovrebbe sempre avere al centro il bene collettivo.

Nel corso dell’anno, ho ritenuto importante valutare con attenzione ogni atto amministrativo, esprimendo sempre con chiarezza eventuali dubbi di natura tecnica. Ritengo che l’informazione tempestiva e completa sia una condizione necessaria per esercitare il ruolo di consigliera in modo responsabile e consapevole.

Proprio per ribadire la centralità del bene comune, ho deciso di rinunciare, da oggi fino al 31 dicembre 2025, a tutti i miei gettoni di presenza. Ho richiesto che le somme corrispondenti siano destinate a iniziative sociali a favore della cittadinanza, con particolare attenzione a chi vive situazioni di difficoltà.

Questo gesto non ha alcun significato simbolico, ma rappresenta la volontà di restituire ai cittadini ciò che spetta loro: attenzione, ascolto, impegno concreto.

Ritengo fondamentale, oggi più che mai, che l’amministrazione comunale lavori con spirito costruttivo, al di là delle differenze, per garantire servizi efficienti e risposte certe.

Continuerò a svolgere il mio ruolo con senso istituzionale, restando fedele ai principi del Movimento 5 Stelle: partecipazione, trasparenza, legalità e giustizia sociale.